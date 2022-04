Po raz kolejny wsparli tych, którzy zostali na Ukrainie Data publikacji 28.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Osoby, które zostały na Ukrainie potrzebują bardzo naszej pomocy. Policjanci oraz pracownicy cywilni z jastrzębskiej komendy, przy wsparciu pracowników sądu i spółdzielni mieszkaniowej, zorganizowali kolejną zbiórkę. Artykuły higieniczne, lekarstwa, żywność o długim terminie przydatności do spożycia, a także odzież i zabawki, trafią do Czernichowa na Ukrainie.

Policjanci oraz pracownicy cywilni z jastrzębskiej komendy zorganizowali zbiórkę, czym postanowili pomóc tym, którzy pozostali na Ukrainie, by walczyć o swój kraj. To już kolejny wyjazd z darami, który trafi do mieszkańców Czernichowa. Zebrano odzież, żywność, lekarstwa, opatrunki, a także środki do higieny osobistej oraz zabawki dla najmłodszych. W inicjatywę, oprócz policjantów i pracowników Policji, włączyła się także Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS-MOS oraz pracownicy Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z Wydziału I Cywilnego. Akcja pomocowa nabrała tempa, choć potrzeby wciąż są ogromne. Dlatego też organizatorzy zapowiadają kolejne zbiórki.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy okazali dobre serce, przekazując dary dla potrzebujących. Szczególnie serdecznie dziękujemy Pani, która własnoręcznie wykonała przepiękne poduszki dla dzieci.

(KWP w Katowicach / kp)