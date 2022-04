Dzielnicowy pomógł zagubionej 88-latce wrócić do domu Powrót Generuj PDF Drukuj Na pomoc dzielnicowego można liczyć w każdej sytuacji. Przekonała się o tym pewna 88-latka. Dzielnicowy z Pieniężna zaalarmowany przez mieszkankę miasta o seniorce, która może potrzebować pomocy, ruszył na poszukiwania kobiety. Gdy ją odnalazł okazało się, że kobieta ma problemy z pamięcią i nie wie jak znalazła się w obcym mieście. Policjant otoczył seniorkę opieką, ustalił jej dane i nawiązał kontakt z jej bliskimi, którzy zaniepokojeni nieobecnością kobiety, rozpoczęli już jej poszukiwania. Dzięki pomocy policjanta kobieta bezpiecznie wróciła do domu.

W środę (27.04.2022) dzielnicowy z Posterunku Policji w Pieniężnie - asp. Paweł Białkowski - został powiadomiony przez zaniepokojoną mieszkankę o tym, że na ulicach miasta widziała starszą kobietę, która może potrzebować pomocy. Policjant bez chwili zastanowienia ruszył w teren, by odnaleźć seniorkę. Przemierzając dokładnie ulice dostrzegł idącą kobietę, która sprawiała wrażenie zdezorientowanej. W trakcie rozmowy z funkcjonariuszem seniorka nie potrafiła powiedzieć, jak znalazła się w tym mieście, nie mogła sobie również przypomnieć celu swojej wizyty. Asp. Białkowski wiedział, że musi zaopiekować się staruszką i dołożyć wszelkich starań, by powróciła szczęśliwe do swoich bliskich. Seniorka nie miała przy sobie dokumentów, pamiętała jedynie swoje imię i nazwisko. Dla zdeterminowanego dzielnicowego nie stanowiło to jednak problemu. Asp. Białkowski przyjechał z kobietą na posterunek, gdzie ustalił jej personalia. Chwilę później policjant nawiązał kontakt z jej najbliższymi, którzy jak się okazało, właśnie rozpoczęli poszukiwania seniorki, której nieobecność bardzo ich zaniepokoiła. Okazało się, że 88-latka jest mieszkanką Braniewa. Czas oczekiwania na przyjazd rodziny seniorki upłynął na rozmowach dzielnicowego ze starszą kobietą. Jej najbliżsi nie kryli radości z odnalezienia 88-latki, dziękując przy tym policjantowi za okazaną pomoc.

asp. Paweł Białkowski

Dzielnicowy wyprowadzający seniorkę z posterunku

W opisanym przypadku szybka reakcja dzielnicowego była możliwa dzięki właściwej postawie mieszkanki miasta, która nie pozostała obojętna na cudzy los. Jeśli widzisz, że ktoś może potrzebować pomocy - zadzwoń na nr 112, a policjanci sprawdza każdy taki sygnał.

(js/tm)