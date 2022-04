36-latek, który strzelał z broni śrutowej został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 28.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu krakowskiego zatrzymali mężczyznę, który amunicją śrutową ostrzelał zaparkowany pojazd. Okazało się, że 36-latek miał więcej na sumieniu. Usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia i posiadania narkotyków. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w nocy z 30/31 stycznia br. Wówczas policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie otrzymali zgłoszenie o uszkodzeniu samochodu zaparkowanego na jednym z osiedli w gminie Zielonki. Śledczy na miejscu wykonali oględziny, które wykazały, że pojazd posiadał 4 przestrzeliny z amunicji śrutowej w karoserii, szybie i w zagłówku fotela pasażera. Fakt ten potwierdził biegły specjalista z zakresu balistyki. Straty oszacowano na kwotę przeszło 5 tysięcy złotych. Wszczęto dochodzenie w tej sprawie.

Policjanci, którzy pracowali nad sprawą wytypowali sprawcę, którym okazał się 36-letni mieszkaniec gminy Zielonki.

Wczoraj, 27.04.2022 r., policjanci zatrzymali mężczyznę w miejscu zamieszkania. W jego mieszkaniu stróże prawa znaleźli i zabezpieczyli broń gazową, przerobioną na możliwość użycia amunicji śrutowej i ponad 240 sztuk amunicji gazowej i śrutowej. Dodatkowo przy zatrzymanym oraz w jego mieszkaniu i samochodzie, policjanci znaleźli marihuanę, zasuszone liście konopi oraz pewną ilość metaamfetaminy. W toku dalszych czynności śledczy ustalili, że 30 czerwca ubr. 36-latek w ten sam sposób uszkodził chłodnicę klimatyzacji tego pojazdu. Wówczas straty wyniosły przeszło 1 tysiąc złotych.

Zatrzymany został doprowadzony do komendy, gdzie usłyszał dwa zarzuty uszkodzenia pojazdu przy użyciu broni i kolejny dotyczący posiadania narkotyków. Do zarzucanych czynów 36-latek się przyznał. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia. Broń gazowa została przekazana do badania biegłemu specjaliście, celem ustalenia, czy wymaga posiadania zezwolenia. Niewykluczone zatem, że podejrzany usłyszy kolejny zarzut nielegalnego posiadania broni, a to przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat więzienia.

(KWP w Krakowie / mw)