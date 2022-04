Rosną następcy Data publikacji 29.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wbrew pozorom to wcale nie chłopcy wykazywali największe zainteresowanie potężnymi śmigłowcami, lecz dziewczyny. Mimo młodego wieku zadawały naprawdę interesujące pytania i widać było, że łapią bakcyla awiacji, zwanego potocznie awiomanią. Dla doświadczonych, policyjnych lotników była to prawdziwa przyjemność i jak określił to jeden z pilotów: - serce rośnie, że na horyzoncie widać już następców, którzy latanie pokochają tak, jak my.

Dla czternaściorga dzieci z klasy 3c Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochociniebyła to pierwsza wizyta u policyjnych lotników. Choć wśród uczniów nie brakowało takich, którzy o policyjnych śmigłowcach już coś nie coś wiedzieli, policyjne maszyny, S-70i Black Hawk, Bell-407GXi, Bell 412 czy Mi-8, oglądane z bliska budziły ciekawość młodych ludzi. Z zainteresowaniem przyglądali się pracom mechaników pokładowych przy obsłudze Black Hawka i z ciekawością słuchali opowieści naczelnika Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP o tej wyjątkowej służbie w Policji.

- Wśród policyjnych lotników są prawdziwi pasjonaci, którzy z ogromnym zaangażowaniem wykonują różne zadania. Nieraz używamy policyjnego śmigłowca, by odnaleźć sprawców przestępstw, innym razem wypatrujemy z powietrza zaginionych. Black Hawki, Belle czy Sokoły wykorzystujemy również do transportu cennych organów do przeszczepu. Policyjnymi śmigłowcami ruszamy także, gdy jest taka potrzeba, na ratunek poszkodowanym w górach. W ubiegłym roku nasz policyjny Black Hawk sprawdził się też w misji zagranicznej, podczas akcji gaszenia pożarów na południu Turcji. Swoje umiejętności stałe doskonalimy podczas ćwiczeń z policyjnymi kontrterrorystami, jak chociażby podczas zakończonych niedawno międzynarodowych warsztatów strzeleckich czy podczas ubiegłorocznych ćwiczeń na wodach Zatoki Gdańskiej i platformie wiertniczej.Wśród nas są zarówno doświadczeni lotnicy, jak i tacy, którzy pod czujnym okiem instruktorów poznają arkana tego zawodu - mówił do uczniów insp. pil. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. - Może i wśród Was jest przyszły policyjny pilot lub policyjna pilotka. Może ktoś z Was usiądzie za sterami policyjnego Bella czy zostanie pilotem lub crew chiefem w Black Hawku. Zapewniam, że choć jest to wymagająca służba, to daje dużo satysfakcji. To wspaniała przygoda, a każda zrealizowana z sukcesem misja to powód do dumy - z uśmiechem dodał naczelnik.

Uczniowie wizytujący u policyjnych lotników mają jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji co do swojej drogi zawodowej. Jak pokazują jednak liczne fakty dotyczące historii naszych obecnych lotników, marzenia dziecięce się spełniają. Niejednemu z nich marzyło się zostać pilotem. Determinacja w dążeniu do celu sprawiła, że dziś mogą być częścią tej policyjnej elity, jak mówi się o nich w policyjnym środowisku.

Jeśli więc Ty, młody człowieku, zastanawiasz się, kim chciałbyś zostać, może warto pomyśleć o lotnictwie policyjnym. Śledź uważnie nasze profile w mediach społecznościowych i podstronę Lotnictwa Policji,by na bieżąco obserwować kolejne działania policyjnych lotników i... spełnić swoje marzenie.

Tekst: mł. insp. Anna Kędzierzawska

Foto: kom. Piotr Maciejczak