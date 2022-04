Przed nami majówka. Czas grillowania oraz porządków na działkach i w ogrodach. Pamiętajmy o bezpieczeństwie Data publikacji 29.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W końcu mamy korzystne warunki pogodowe, dlatego nadchodzący okres to czas kiedy częściej będziemy zaglądać na działki i ogrody. Jest to też pora wielkich porządków i przygotowania terenu do rekreacyjnego spędzania czasu w cieplejsze dni. Pamiętajmy jednak o właściwym zabezpieczaniu altanek oraz innych obiektów gospodarczych przed włamywaczami. Pamiętajmy również o bezpiecznym grillowaniu. Grill nie służy do ogrzewania pomieszczeń.

Aby nasza działka nie była narażona na dewastację oraz kradzież pamiętajmy, by nie zostawiać w altankach przedmiotów wartościowych bez nadzoru. Kosiarki, piły, sprzęt elektryczny i elektroniczny, kuchenki i butle gazowe powinniśmy za każdym razem przenosić w bardziej bezpieczne miejsce, np do zamkniętej piwnicy w miejscu zamieszkania.

Jeżeli jednak przedmiotów nie da się przenieść warto oznaczyć je w sposób trwały, zrobić dokumentację fotograficzną oraz zachować wszystkie dokumenty gwarancyjne. Wartościowe narzędzia należy umieścić w miejscu niewidocznym. Pamiętajmy, aby altankę zabezpieczyć w atestowane zamki i drzwi oraz kraty w oknach, a nawet alarm. Każda trudność w pokonywaniu przeszkód może zniechęcić włamywacza do działania.

Zadbajmy o bezpieczeństwo na działkach wspólnie z sąsiadami. Podczas ich nieobecności sprawdzajmy, czy nie doszło u nich do kradzieży, a w sytuacjach wątpliwych warto się z nimi skontaktować. Zwracajmy uwagę na obcych, którzy bez celu chodzą po ogrodach działkowych. Oczywiście wszelkie zagrożenia i niebezpieczne sytuacje należy na bieżąco zgłaszać do Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numer 112, które przekaże informacje Policji, a dyżurny danej jednostki wyśle na miejsce zdarzenia patrol.

Przypominamy również o bezpiecznym grillowaniu, a także odpowiednim dobrze miejsca do jego ustawienia. Chwila nieuwagi, pośpiechu lub roztargnienia może doprowadzić do tragedii. O ogromnym szczęściu mogą mówić dwie kobiety do których pomoc przyszła w dosłownie w ostatniej chwili. W miniony weekend trzy mieszkanki z Warszawy w wieku 34-70 lat przyjechały na działkę letniskową w gminie Wyszków. Kobiety w trakcie odpoczynku postanowiły rozpalić grilla. Kiedy na dworze zrobiło się chłodno jedna z nich wniosła grilla do wnętrza domku letniskowego, aby go ogrzać. W tym czasie jedna z sióstr spała w oddzielonym zamkniętym pomieszczeniu. W pewnym momencie obudziły ją dziwne, głośne oddychanie dobiegające z sąsiedniego pokoju. Mieszkanka Warszawy postanowiła sprawdzić co się dzieje. Kobieta przeszła do pomieszczenia z którego dobiegały odgłosy. Wtedy okazało się, że jej matka oraz siostra mają problem z oddychaniem i ciężko jest z nimi nawiązać kontakt. Kobieta natychmiast wyniosła poszkodowane za zewnątrz i wezwała służby ratunkowe. Poszkodowane w wieku 46 i 70 lat zostały przetransportowane do szpitala. Prawdopodobnie było to zatrucie oparami z palącego się grilla.

Wyszkowscy policjanci apelują o ostrożne i bezpieczne grillowanie. Nigdy nie wnośmy grilli do zamkniętych pomieszczeń. Ta sytuacja na całe szczęście skończyła się szczęśliwie, ale niech to będzie przestrogą dla innych.

(KWP w Radomiu / mw)