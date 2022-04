Sutenerzy z zarzutami Data publikacji 29.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi na terenie Łodzi i województwa łódzkiego zatrzymali 5 osób w wieku od 50 do 72 lat związanych z sutenerstwem czyli czerpaniem korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę. Za przestępstwo to grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Zespołu do walki z handlem ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi od pewnego czasu weryfikowali informacje wskazujące na proceder sutenerski związany z konkretnymi osobami działającymi na terenie centralnej Polski. Zawsze w takich przypadkach wiedza kryminalnych musi być przetworzona na twardy materiał dowodowy będący podstawą zarzutów. Tak też się stało w tym przypadku.

26 kwietnia 2022 roku na podstawie postanowień wydanych przez prokuraturę Rejonową Łódź-Śródmieście policjanci z łódzkiej komendy wojewódzkiej i miejskiej wczesnym rankiem weszli do kilku wytypowanych mieszkań. Z uwagi na informacje, że podejrzewani mogą mieć broń palną zachowano szczególną ostrożność i w działania zaangażowano także policyjnych kontrterrorystów. W lokalach w Łodzi i Sieradzu zatrzymano 5 osób w wieku od 50 do 72 lat, w tym 4 kobiety. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli odręczne zapiski świadczące o rozliczeniach finansowych w ramach przestępczego procederu, atrapę broni palnej wraz z kaburą, różne nośniki elektroniczne, paszport i dowód osobisty na dane innej osoby oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych.

72-letni łodzianin usłyszał zarzut zarówno sutenerstwa jak i zmuszania do prostytucji za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na najbliższe 3 miesiące. Pozostałe trzy kobiety usłyszały zarzuty sutenerstwa za co grozi kar do 5 lat pozbawienia a jedna przywłaszczenia cudzych dokumentów osobistych co zagrożone jest karą do 2 lat więzienia.

Sprawa pozostaje rozwojowa.

(KWP w Łodzi / mw)