ZWIĘKSZ MYŚLENIE, ZMNIEJSZ PRĘDKOŚĆ - „MAJÓWKA” MOŻE BYĆ BEZPIECZNA Data publikacji 29.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Piękna pogoda, długi majowy weekend, zakończona pandemia. To czynniki, które w wyjątkowy sposób będą determinować tegoroczne wyjazdy. Rozrywka i odpoczynek mogą iść w parze z bezpieczeństwem ale do tego potrzebna jest odpowiedzialność. Czy będzie ona wystarczająca? Pomoże w tym Lubuska Policja, która właśnie rozpoczyna wzmożone działania, mające zapewnić bezpieczeństwo.

Rozpoczyna się zbieg dni wolnych. O majówce w polskiej tradycji nie trzeba za wiele pisać. To czas zawsze z niecierpliwieniem oczekiwany przez wszystkich. Pogoda, zaawansowana wiosna, grille, spotkania, zabawy, imprezy rozrywkowe, kulturowe czy sportowe. Po okresie dwuletniej pandemii radość jest tym bardziej spotęgowana. Niemniej zawsze po zakończeniu „majówki” przychodzi czas refleksji. Policyjne statystyki szybko przekonują nieprzekonanych, że nieszczęść i ludzkich tragedii jest zbyt wiele.

Dlatego to czas wytężonej pracy dla wszystkich lubuskich policjantów, którzy w całodobowych służbach dbać będą o bezpieczeństwo Lubuszan i wszystkich tych, którzy w tym czasie przebywać będą w naszym regionie. Z ich strony zawsze jest gwarancja dobrze wykonanej pracy. Ale to może okazać się niewystarczające. Po drugiej stronie musi być zdrowy rozsądek, odpowiedzialność i pokora. Sporo pracy będą mieli policjanci ruchu drogowego. Dlatego, że w tym czasie ruch na drogach zawsze gęstnieje, a nie zawsze za kierownicą siadają kulturalni kierowcy. Tutaj ze strony Policji zawsze idzie jasny i czytelny przekaz- odpowiedzialny kierowca może liczyć na cenne wskazówki i porady. Natomiast dla drogowych piratów nie będzie taryfy ulgowej.

Wzmożone patrole drogówki będą widoczne na głównych arteriach komunikacyjnych, ale także na pozostałych drogach naszego regionu. Także tych o mniejszym natężeniu ruchu. Policjanci wyposażeni w alkomaty i testery narkotykowe będą sprawdzać stan psychofizyczny kierowców. W tym aspekcie nie będzie tolerancji dla osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę, będąc pod działaniem alkoholu czy środków psychoaktywnych. Jednocześnie przypominamy, o możliwości sprawdzenia trzeźwości o każdej porze w komendach i komisariatach Policji. Mundurowi w „białych czapkach” będą zwracać uwagę na to, czy kierowcy i pasażerowie korzystają z pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w specjalnych fotelikach. Kontrolowana będzie również prędkość z jaką poruszają się kierowcy. To właśnie niedostosowanie prędkości do warunków jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, dlatego na ten problem policjanci będą zwracać szczególną uwagę. Na te i inne wykroczenia drogowe, wpływające na nasze bezpieczeństwo mundurowi będą reagować natychmiastowo i stanowczo.

2019 2020 2021 wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni wypadki zabici ranni 7 3 8 3 0 3 7 0 8

podinspektor: Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolkskim

podkomisarz Maciej Kimet

