Materiały niebezpieczne na celowniku Data publikacji 29.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wspólne działania świętokrzyskich funkcjonariuszy walczących z przestępczością gospodarczą z policjantami z Buska-Zdroju i pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska doprowadziły wczoraj do zatrzymania 27-latka z powiatu łódzkiego. Mężczyzna podejrzewany jest o udział w procederze związanym z nielegalnym składowaniem odpadów niebezpiecznych w gminie Busko-Zdrój.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska złożyli wczoraj służbową wizytę na składowisku odpadów w miejscowości Skadla w gminie Busko-Zdrój. Funkcjonariusze mieli podejrzenia, że może dochodzić tam do nieprawidłowości związanych ze składowaniem materiałów niebezpiecznych. Na terenie posesji funkcjonariusze zastali 27-latka, który za pomocą wózka widłowego dokonywał rozładunku pojemników oraz beczek z odpadami z pojazdu ciężarowego. Po wykonaniu szczegółowej kontroli, funkcjonariusze ujawnili szereg nieprawidłowości, w tym składowanie odpadów bez wymaganego zezwolenia. 27-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Teren został zabezpieczony, a dalsze czynności określą miedzy innymi czy substancje są niebezpieczne dla środowiska i kto jeszcze brał udział w tym procederze. Czynności procesowe w sprawie prowadzą funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.



Opr. AM

Źródło: KWP w Kielcach