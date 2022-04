Podziękowania dla wałbrzyskiego policjanta ruchu drogowego za szczególną pomoc

Do Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu wpłynął e-mail od ks. Radosława Kisiela Dyrektora Caritas Diecezji Świdnickiej z podziękowaniami dla wałbrzyskiego policjanta ruchu drogowego mł. asp. Leszka Szubickiego. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby udał się do Zagórza Śląskiego, by przewieźć będącą w zaawansowanej ciąży kobietę do szpitala położniczego. Z racji tego, że przyszła mama to uchodźca zza wschodniej granicy i nie znała ona dokładnie procedur w naszym kraju, mundurowy pomógł jej również w załatwieniu formalności związanych z porodem. E-mail został napisany w środę, ale już teraz wiemy, że obywatelka Ukrainy urodziła zdrową córeczkę.