Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie 19-latka

Piscy policjanci otrzymali bardzo niecodzienne zgłoszenie dotyczące młodego mężczyzny, który utknął między kabiną a naczepą tira. Samochód ten był widziany na rondzie w Piszu, gdzie doszło do zdarzenia i odjechał w kierunku Rucianego-Nidy. Funkcjonariusze ustalili, że do niebezpiecznej sytuacji doszło, kiedy 19-latek chciał przejść przez przejście dla pieszych. Zamiast ominąć stojący w korku samochód ciężarowy wszedł na zaczep łączący kabinę z naczepą. Nieświadomy niczego kierowca ruszył. 19-latek jechał tak około 20 km aż do Rucianego-Nidy. Teraz czekają go konsekwencje za skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie.