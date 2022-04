Policja apeluje o rozwagę na drodze. Niech nas nie zwiedzie słoneczna pogoda Data publikacji 30.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na drodze relacji Jawor – Złotoryja doszło do groźnie wyglądającej „czołówki” dwóch aut osobowych. Nieprawidłowo wykonany manewr wyprzedzania był przyczyną kolizji. Policjanci ponownie apelują! Nadmierna prędkość oraz bagatelizowanie panujących warunków drogowych jest główną przyczyną wielu wypadków i kolizji. Kierowco, noga z gazu!

Wczoraj około godz. 08:15 jaworscy policjanci zostali zadysponowani przez dyżurnego do kolizji, do której doszło na drodze relacji Jawor – Złotoryja w okolicach miejscowości Piotrowice. Jak się okazało, 45-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego, kierując osobowym renault, w sposób nieprawidłowy wykonał manewr wyprzedzania na skutek czego uderzył czołowo w jadące z naprzeciwka pojazd marki VW. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, a kierowcy byli trzeźwi. Za popełnione wykroczenia sprawca został ukarany mandatem w wysokości 1250 zł.



Policjanci nieustannie apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza teraz, kiedy wydawałoby się, że dobre warunki pogodowe sprzyjają bezpiecznej jeździe. Nie dajmy się zwieść słonecznej pogodzie i zachowajmy ostrożność oraz rozwagę. Pamiętajmy – noga z gazu! Sprawmy, by ta majówka była bezpieczna.