Wzruszające spotkanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach programu Ocalamy Pamięć

Przekazanie ziemi katyńskiej było punktem kulminacyjnym spotkania, do którego doszło przed kilkoma dniami w gmachu przy Podwalu 31-33 z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Spotkanie zorganizowane przez policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, a także Dolnośląski Urząd Wojewódzki, było kolejnym etapem współpracy w ramach programu Ocalamy Pamięć, który ma na celu uhonorowanie osób walczących o wolność naszej Ojczyzny. W Komendzie Wojewódzkiej Policji tego dnia gościły rodziny przedwojennych policjantów, zamordowanych w sowieckich katowniach w 1940 roku przez funkcjonariuszy zbrodniczego totalitaryzmu.