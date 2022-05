Policjanci pomogli seniorowi Data publikacji 02.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę żnińscy patrolowcy interweniowali w związku z dziwnym zachowaniem jednego z kierowców. Jak się okazało 75-latek choruje na cukrzycę.

W sobotę, 30 kwietnia 2022 r. policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego, podczas przemieszczania się ulicami centrum Żnina, zauważyli w osobowym volkswagenie za kierownicą starszego mężczyznę. Co prawda, pojazd nie znajdował się w ruchu, lecz zachowanie kierowcy wydało się mundurowym nienaturalne. Podeszli do niego. Senior nie reagował na wołanie, a z ust wydobywała mu się ślina. Mundurowi udzielili 75-latkowi pomocy przedmedycznej, a na miejsce wezwali, za pośrednictwem dyżurnego, pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przetransportowany przez służby medyczne do szpitala w celu dalszej diagnostyki. Partnerka mieszkańca gminy Koronowo poinformowała policjantów, że mężczyzna choruje na cukrzycę.

Jak się okazało, senior nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę, bowiem jego uprawnienia do kierowania zostały cofnięte właśnie z powodów zdrowotnych. Musi się teraz liczyć z konsekwencjami tego nieodpowiedzialnego zachowania.

(KWP w Bydgoszczy / sc)