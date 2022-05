Trwa długi majowy weekend. O bezpieczeństwo Dolnoślązaków intensywnie dbają policjanci, ale pamiętajmy, że my sami mamy największy wpływ na nasze bezpieczeństwo Data publikacji 02.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Długi majowy weekend to dla większości z nas czas odpoczynku, rodzinnych wycieczek i różnego rodzaju aktywności. Te kilka wolnych dni, gdy wielu z nas odpoczywa od codziennych obowiązków, dolnośląscy policjanci intensywnie pracują, aby zadbać o nasze bezpieczeństwo. Funkcjonariusze są wszędzie tam, gdzie mieszkańcy naszego regionu spędzają czas bądź przemieszczają się, podróżując autami, pieszo czy na jednośladach. W ciągu minionych trzech weekendowych dni mundurowi przeprowadzili aż 4265 różnego rodzaju interwencji i zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 204 osoby. Od piątku do niedzieli włącznie policjanci wyeliminowali z ruchu także 72 nietrzeźwych kierowców i zatrzymali 173 osoby poszukiwane. Na drogach Dolnego Śląska mundurowi obsłużyli ponadto ponad 300 kolizji i 19 wypadków.

Przed tegorocznym długim majowym weekendem dolnośląscy policjanci zorganizowali kilka inicjatyw profilaktycznych, podczas których przestrzegali przed zagrożeniami, jakie mogą nas spotkać w trakcie wypoczynku, a także promowali bezpieczne zachowania, dzięki którym możemy spędzić te kilka wolnych dni bez przykrych niespodzianek, a także cało i zdrowo powrócić z rodzinnego wyjazdu do domu. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, z naciskiem na zgodną z przepisami jazdę użytkowników jednośladów, którzy zawsze w ciepłe majowe dni licznie wyruszają na nasze drogi.



Niestety w pierwsze dwa dni długiego weekendu, pomimo niezwykle intensywnych działań policjantów ruchu drogowego prowadzonych na terenie całego województwa, doszło do 19 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło między innymi dwóch motocyklistów. Mundurowi obsłużyli również ponad 300 kolizji. Liczby te pokazują, jak ważne jest bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów i zachowanie rozsądku oraz ostrożności na drodze. Naszej czujności nie mogą uśpić dobre warunki atmosferyczne, ponieważ często prowadzą one do jazdy z nadmierną prędkością i nieodpowiedzialnego wykonywania ryzykownych manewrów. Każdy, kto swoim zachowaniem będzie stwarzał zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego, musi się liczyć z surowymi konsekwencjami, które wyciągną od niego funkcjonariusze nieustannie pełniący w trakcie weekendowych dni służbę na drogach miast i powiatów Dolnego Śląska.



Potwierdzeniem tych słów jest fakt, iż liczne policyjne patrole, prowadząc w trakcie trzech minionych dni wzmożone działania kontrolne, ujawnili i wyeliminowali z ruchu aż 72 osób, które pomimo wielokrotnych apeli o trzeźwość, zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po spożyciu alkoholu. Tak intensywne kontrole prowadzone będą do środowego poranku włącznie, kiedy większość z podróżujących Dolnoślązaków powróci już do swoich domów.



Oczywiście długi weekend to nie tylko czas wzmożonej pracy policjantów ruchu drogowego. Od piątku do poniedziałku funkcjonariusze przeprowadzili 4265 różnego rodzaju interwencji, a także zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 204 osoby. W ręce mundurowych wpadło też 173 poszukiwanych.