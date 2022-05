Prawdopodobnie robili zapasy na „majówkę”, ale podczas kradzieży namierzył ich Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

Komendant, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył osoby podejrzanie zachowujące się, które to chciały dokonać kradzieży sklepowej. Zareagował właściwie i pojechał za nimi, przekazując jednocześnie informację do dyżurnego z lubińskiej Policji. Chwilę później, dwaj mężczyźni byli już w rękach dzielnicowych, a policjanci zabezpieczyli w ich aucie kilkadziesiąt butelek markowych alkoholi niewidomego pochodzenia oraz sklepowy koszyk. Jak się okazało, nie był to pierwszy market, w którym sprawcy robili zapasy na ,,majówkę”. Dzięki skutecznej interwencji Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Mariusza Bużdygana i współpracy z policjantami z Lubina, zostali zatrzymani dwaj 25-latkowie z Legnicy i teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd.