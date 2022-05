Nietrzeźwy z dożywotnim zakazem chciał przekupić dzielnicowe Data publikacji 03.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 45-latek został zatrzymany w związku z podejrzeniem kierowania pojazdem pod działaniem alkoholu. Nie posiadał uprawnień do kierowania, a dodatkowo miał dożywotni zakaz. W organizmie miał prawie 3 promile alkoholu. Dodatkowo podczas podjętych przez policjantki czynności mężczyzna próbował wręczyć im łapówkę w kwocie 300 złotych. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Do tej kontroli doszło wczoraj przed godziną 11:00. Podczas patrolowania miejscowości Wiski w gminie Komarówka Podlaska, dzielnicowe z radzyńskiej komendy zauważyły kierującego osobową alfą, którego styl jazdy wskazywał na nietrzeźwego kierującego tym autem. Funkcjonariuszki zatrzymały pojazd do kontroli. W toku prowadzonych czynności potwierdziły, że 45-latek z gminy Komarówka Podlaska znajduje się w stanie nietrzeźwości. Policyjny alkomat wykazał blisko 3 promile alkoholu u kierującego. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami oraz ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Dodatkowo mężczyzna w miejscu kontroli za odstąpienie od czynności wręczył policjantkom pieniądze w kwocie 300 złotych. Tym samym udzielił korzyści majątkowej w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych. Funkcjonariuszki zabezpieczyły banknoty oraz poinformowały mężczyznę, że popełnił przestępstwo przekupstwa.

Mężczyzna został zatrzymany w policyjny areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

aspirant Piotr Woszczak