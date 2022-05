Weekendowe powroty - apelujemy o ostrożność Data publikacji 03.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj większość osób, które spędzały ten długi weekend poza domem będzie wracać do miejsca zamieszkania. Na drogach będzie wzmożony ruch. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwają policjanci, którzy również przy wykorzystaniu drona z powietrza eliminują z ruchu piratów drogowych. Apelujemy o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem.

Film WRD_Dron.mp4 Opis filmu: Film nagranie z drona. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik WRD_Dron.mp4 (format mp4 - rozmiar 11.73 MB)

Przed nami powroty z długiego weekendu. To, czy dojedziemy bezpiecznie do celu, w dużej mierze zależy od nas samych: kierowców i pieszych. Od piątku na drogach naszego województwa doszło do 17 wypadków, w których 20 osób odniosło obrażenia. Na szczęście na naszych drogach podczas tego weekendu nikt nie zginął. Odnotowaliśmy także 169 kolizji drogowych, a zatrzymanych zostało ponad 100 nietrzeźwych kierujących.

Kierowcy, którzy wyruszą dzisiaj w podróż muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami drogowymi. Funkcjonariusze sprawdzą, czy kierujący stosują się do przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach. Podczas wzmożonych kontroli policjanci będą sprawdzać także, czy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach bądź na podkładkach. Będą zwracali także uwagę na stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz stan trzeźwości kierujących wszelkimi pojazdami.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojeódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendy Miejskiej Policji w Lublinie podczas majowego weekendu wykorzystują w służbie także służbowego drona. Dzięki niemu eliminują z ruchu kierowców, którzy między innymi nie stosują się do sygnalizacji świetlnej oraz wyprzedzają w miejscach niedozwolonych.

Przestrzegamy wszystkich kierowców przed zbytnim pośpiechem na drodze. Apelujemy o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i zdrowym rozsądkiem. Przypominamy wszystkim użytkownikom dróg, także pieszym, że bezpieczeństwo na drogach w dużej mierze zależy od nas samych – od decyzji, które podejmujemy.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek