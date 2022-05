Rodzina z Ukrainy znalazła schronienie u lubuskiego policjanta Data publikacji 04.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielu mieszkańców Ukrainy w obliczu wojny przyjeżdża do Polski w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca. Ich podróż do granicy z naszym krajem trwa czasem nawet kilka dni. Jedną z osób chętnych do niesienia pomocy jest policjant z Nowej Soli, który przyjął pod swój dach ukraińską rodzinę. Kolejny raz potwierdził się fakt, że funkcjonariusze nie tylko służą i chronią, ale również chętnie pomagają.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli nie tylko zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom, ale również pomagają innym. Systematycznie włączają się w akcje charytatywne organizowane dla osób chorych i potrzebujących. Organizują zbiórki pomocowe dla chorych dzieci oraz osób bezdomnych. Funkcjonariusze nie pozostają też obojętni na los matek i dzieci, które ucierpiały w wyniku konfliktu zbrojnego, oferując im pomoc. Taką inicjatywą dając bezpieczne schronienie ukraińskiej rodzinie wykazał się sierżant Igor Ziętal. Policjant na co dzień czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu nowosolskiego służąc w ogniwie patrolowo - interwencyjnym nowosolskiej jednostki. Igor jest przewodnikiem psa służbowego, który wabi się Liga. Funkcjonariusz wspólnie z kolegami z jednostki oprócz dbania o bezpieczeństwo mieszkańców, dba również o bezpieczeństwo obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną przyjeżdżają do naszego kraju. Wszystko po to, aby także oni poczuli się w Polsce bezpiecznie i choć na chwilę zapomnieli o trudnej sytuacji.

Każda pomoc oraz wsparcie dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną jest teraz bardzo ważne. Od zapewnienia ukraińskim rodzinom bezpiecznego miejsca odpoczynku, poprzez zapewnienie najpotrzebniejszych rzeczy codziennego użytku.

Pomagamy i chronimy, aby każda osoba czuła się bezpiecznie!

(KWP w Gorzowie / mw)