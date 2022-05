Potrącił policjanta i uciekł, chwilę później był już zatrzymany Data publikacji 04.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 25-letni motocyklista potrącił policjanta, który chciał go zatrzymać do kontroli drogowej, po czym uciekł. Chwilę później wjechał w ogrodzenie. Czynności wykonywane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim prowadzone są w kierunku czynnej napaści na policjanta. Mężczyzna odpowie także za posiadanie narkotyków, które funkcjonariusze znaleźli zarówno przy nim, jak i schowku motocykla. Na szczęście obrażenia, jakich doznał policjant nie zagrażają jego życiu i zdrowiu.

Do zdarzenia doszło w piątek (29 kwietnia) w Bytnicy. Policjanci krośnieńskiej drogówki kończąc prowadzoną kontrolę drogową w tej miejscowości, w pewnym momencie zauważyli nadjeżdżającego motocyklistę, którego rozpoznali jako osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania, gdyż zostały mu one przez nich zatrzymane w związku z podejrzeniem kierowania pod działaniem amfetaminy. Policjant niezwłocznie dał mężczyźnie znak do zatrzymania się. Kierujący widząc funkcjonariusza zmniejszył bieg, a następnie przyspieszył w jego kierunku, potrącając go, po czym uciekł. Z uwagi na upadek mundurowego i konieczność udzielenia mu pomocy, pościg za motocyklistą nie był możliwy. Informacja o zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie przekazana została dyżurnemu jednostki, a także trafiła do pełniących służbę patroli. W trakcie oczekiwania na zespół ratownictwa medycznego zadysponowanego do policjanta funkcjonariusze usłyszeli komunikat o zaistniałym w Bytnicy wypadku z udziałem motocyklisty. Okazało, że był to ten sam kierujący, który chwilę wcześniej potrącił policjanta. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego, którzy realizowali dalsze czynności w związku z zaistniałymi zdarzeniami, a także strażacy, którzy udzielili motocykliście pomocy do czasu przyjazdu na miejsce karetki pogotowia. W toku prowadzonych czynności policjanci znaleźli przy 25-latku susz roślinny, a w schowku motocykla marki Suzuki torbę zawierającą narkotyki. Zabezpieczone substancje po wstępnych badaniach testerem okazały się marihuaną oraz amfetaminą. Na miejsce wezwana została także grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, którzy prowadzili oględziny miejsc zdarzenia. Mężczyzna został zabrany do szpitala na badania, gdzie pobrano mu krew do dalszych badań laboratoryjnych pod kątem kierowania pod działaniem alkoholu bądź narkotyków. Na badania do szpitala przetransportowany został także potrącony funkcjonariusz, który na szczęście nie doznał obrażeń zagrażających jego życiu lub zdrowiu. O własnych siłach, z urazem ręki i ogólnymi potłuczeniami opuścił szpital. 25-latek natomiast z uwagi na odniesione obrażenia wymagał hospitalizacji. Mężczyzna jest bardzo dobrze znany policjantom, przez których był wielokrotnie zatrzymywany za kierowanie bez uprawnień, czy też posiadanie narkotyków.

Czynności wykonywane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim prowadzone są w kierunku czynnej napaści na policjanta. Odpowie on także za posiadanie narkotyków, które funkcjonariusze znaleźli zarówno przy nim, jak i schowku motocykla, kierowanie bez uprawnień, a także o ile badania laboratoryjne potwierdzą obecność narkotyków w organizmie, kierowanie pod ich wpływem.

