Policjanci odnaleźli 9-letniego chłopca Data publikacji 04.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji posterunkowego Jakuba Muellera i posterunkowego Grzegorza Pilcha z komisariatu w Nowym Porcie wczorajsze poszukiwania 9-latka chorego na autyzm zakończyły się sukcesem. Na skutek działań policjantów chłopiec bardzo szybko odnalazł się i wrócił do swojej mamy.

Wczoraj tuż przed godziną 19:00 dyżurny komisariatu w Nowym Porcie otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 9-letniego chłopca chorego na autyzm. 40-letnia obywatelka Ukrainy przekazała informację, że wraz z dwoma synami, którzy jechali na hulajnogach, wybrała się na spacer wzdłuż Parku Brzezieńskiego przy ul. Zdrojowej. W pewnym momencie 9-letni syn kobiety chory na autyzm, wykorzystując chwilę nieuwagi matki, oddalił się w nieznanym kierunku. 40-latka początkowo szukała syna na własną rękę, ale gdy nie przyniosło to rezultatu, zwróciła się o pomoc do policjantów. Działania zostały podjęte błyskawicznie. Dyżurny z pobliskiego komisariatu przekazał komunikat o zaginięciu 9-latka patrolom, w tym między innymi komunikat dotarł do post.Jakuba Mullera i post. Grzegorza Pilcha z komisariatu w Nowym Porcie, którzy włączyli się w poszukiwania chłopca. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze rozmawiali z napotkanymi osobami, dokładnie sprawdzali miejsca, gdzie dziecko mogłoby przebywać, sprawdzali wejścia na plażę i rejon pasa nadmorskiego. Pół godziny później policjanci przy wejściu na plażę numer 51 na placu zabaw zauważyli 9-letniego chłopca. Dziecko całe i zdrowe zostało przekazane matce.

Kiedy zaginie dziecko…

Zniknięcie dziecka należy niezwłocznie zgłosić na Policję. Na komendę koniecznie zabierz ze sobą jego aktualne zdjęcie. Funkcjonariusze starają się uzyskać jak najwięcej informacji dotyczących osoby zaginionej. Możesz być pytany o wszystkie szczegóły. Nie zatajaj więc żadnej informacji, gdyż każda z nich może zadecydować o kierunku działania Policji. Wywiad z rodzicami ma pomóc w poszukiwaniach. Przypomnij sobie, w co dziecko było ubrane, z uwzględnieniem znaków szczególnych. W przypadku starszych dzieci – jeśli masz podejrzenia co do przyczyny ucieczki i ewentualnego miejsca pobytu – poinformuj o tym.

Jak zapobiegać takim sytuacjom?

Najlepszym działaniem jest zapobieganie tragedii. Zadbaj o to, by już od najmłodszych lat dziecko wiedziało, jak się nazywa, gdzie mieszka i kim są jego rodzice. Ucz je, by nie otwierało nikomu drzwi podczas Twojej nieobecności. Zwalczaj w nim naiwność i zbytnią ufność innym osobom. Zakaż przyjmowania prezentów od nieznajomych, oddalania się z nimi czy wsiadania do samochodu. Nie pozwól, by samotnie poruszało się komunikacją miejską. Najmłodsze dzieci powinny być nauczone, że w miejscach publicznych wszędzie muszą chodzić z rodzicem za rękę.

Nie straszmy dzieci policjantami. Nigdy nie przekazujemy takich komunikatów do dzieci! Dziecko w sytuacji zagrożenia, a w szczególności, kiedy się zgubi, powinno wiedzieć, że osobami, do których powinno podejść w pierwszej kolejności i powiedzieć, że potrzebuje pomocy, powinni być policjanci.

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów dzieci, by zwracali uwagę na swe pociechy, by uczyli ich zasad dotyczących konieczności informowania o towarzystwie i miejscu swych zabaw. Ponadto, jeśli jesteśmy świadkami zdarzenia i widzimy, że dziecko znajduje się bez należytej opieki, spróbujmy nawiązać kontakt z rodzicami lub poinformujmy o takiej sytuacji odpowiednie służby, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

(KWP w Gdańsku / kp)