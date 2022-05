Szczęśliwy finał poszukiwań 61-latki Data publikacji 04.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 61-letniej mieszkanki powiatu malborskiego. Kobieta w poniedziałek przed południem wyszła z ośrodka fundacji pomocowej i po kilku godzinach ślad po niej zaginął. Zaniepokojeni opiekunowie poprosili o pomoc policjantów. Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Do działań włączyli się również funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłoradzu. 61-latka po kilku godzinach została odnaleziona, cała i zdrowa, przez policjantów w Sopocie.

W poniedziałek, 02.05.2022 r., po godzinie 14.00 do Komendy Powiatowej Policji w Malborku wpłynęła informacja o zaginięciu mieszkanki jednego z ośrodków pomocowych na terenie malborskiego powiatu. Kobieta około godziny 11.00 wyszła z terenu fundacji i udała się w nieznanym kierunku. Nie było z nią żadnego kontaktu. Z relacji opiekunów zaginionej wynikało, że 61-letnia kobieta ma problemy zdrowotne i jej życie mogło być zagrożone. Malborscy policjanci natychmiast po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu, rozpoczęli poszukiwania 61-latki. W akcję zaangażowani zostali nie tylko policjanci pełniący służbę, jak też ci, którzy przebywali na wolnym. W sumie kilkudziesięciu mundurowych, wspieranych przez dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Miłoradza przeczesywało zalesiony teren w pobliżu ośrodka, a także znajdujący się tam zbiornik wodny. W działaniach został wykorzystany również dron, który z powietrza monitorował rozległe tereny. Policjanci sprawdzili również wszystkie dostępne monitoringi, oficer dyżurny wysłał komunikaty wraz ze zdjęciem zaginionej do jednostek Policji na terenie całego kraju. Po godzinie 17.00 policjanci z Sopotu zauważyli kobietę odpowiadającą wyglądem zaginionej na dworcu w Sopocie. Po sprawdzeniu okazało się, że to poszukiwana 61-latka. Kobieta cała i zdrowa została przekazana swoim opiekunom.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów, ich determinacji oraz sprawnej organizacji działań poszukiwawczych, mieszkanka powiatu malborskiego, której życie było zagrożone, została odnaleziona.

(KWP w Gdańsku / mw)