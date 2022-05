Podziękowania dla obywateli Ukrainy za udaremnienie oszustwa Data publikacji 04.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Godną naśladowania postawą wykazali się mieszkający w Bydgoszczy obywatele Ukrainy, którzy wracając z pracy podnieśli wyrzucony przy okno worek z pieniędzmi i biżuterią należący do oszukanych seniorów, który następnie przekazali policjantom. Za taką postawę podziękował im Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy inspektor Witold Markiewicz.

W ubiegłą środę, 27.04.2022 r., w godzinach popołudniowych na bydgoskich Bartodziejach doszło do usiłowania oszustwa metodą na policjanta. Do pary seniorów zadzwonili rzekomi policjanci i pod legendą ratowania oszczędności i prowadzonej akcji policyjnej mającej doprowadzić do zatrzymania oszustów, nakłonili bydgoszczan do wyrzucenia przez okno pieniędzy w polskiej i obcej walucie oraz złotej biżuterii spakowanych w worek foliowy. Nie podejrzewając, że to próba oszustwa niemal pozbyli się swoich oszczędności oraz kosztowności.

Uratowali ich przed tym wracający z pracy obywatele Ukrainy, którzy w momencie wyrzucania mienia przez seniorów przechodzili pod oknami bloku i zauważyli wyrzucany pakunek. Kobieta i mężczyzna myśląc, że ktoś wyrzucił śmieci zabrali worek ze sobą. Po tym jak w mieszkaniu zorientowali się co jest w środku, od razu wiedzieli, że należy to oddać Policji. Jednak z uwagi na barierę językową nie byli w stanie zawiadomić o tym telefonicznie.

W pewnym momencie mężczyzna z okna mieszkania zobaczył na osiedlu zaparkowany radiowóz Policji. Szybko wyszedł przed blok i poczekał przy nim na policjantów, którzy jak się okazało w tym czasie rozmawiali już z pokrzywdzonymi seniorami. Ci bezpośrednio po wyrzuceniu pieniędzy zorientowali się, że padli ofiarą oszustów.

Kiedy policjanci wrócili do radiowozu zastali przy nim obywatela Ukrainy, który przekazał reklamówkę z pieniędzmi i biżuterią starając się poinformować, gdzie to znalazł i w jakich okolicznościach. Te zostały przez policjantów zweryfikowane. Potwierdziło się, że kobieta i mężczyzna uratowali tym sposobem oszczędności bydgoskich seniorów.

W miniony piątek, 29.04.2022 r., Pani Natalia oraz Pan Mykola zostali zaproszeni do śródmiejskiego komisariatu, gdzie Komendant Miejski Policji w Bydgoszczy inspektor Witold Markiewicz wraz ze swoim Pierwszym Zastępcą oraz Komendantem Komisariatu Policji Bydgoszcz Śródmieście podziękowali im za godną naśladowania postawę. Dzięki reakcji Pani Natalii oraz Pana Mykoli seniorzy odzyskali pieniądze i biżuterię.

(KWP w Bydgoszczy / mw)