Reprezentacja polskiej Policji w piłce nożnej remisuje z reprezentacją Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Data publikacji 04.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas pierwszych obchodów Dnia Sportu, Sprawności Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia w resorcie obrony narodowej nasi policyjni reprezentanci zmierzyli się z zawodnikami polskiego wojska na zielonej murawie. Nie wynik tego dnia był najważniejszy, lecz sportowa aktywność służb, które w ostatnim czasie jeszcze bardziej zacieśniły swoją współpracę. W ogólnym rozrachunku gościnni okazali się policjanci, którzy mieli gorzej ustawione celowniki w seriach jedenastek i puchar trafił do żołnierzy.

W 2021 roku Minister Obrony Narodowej ustanowił 27 kwietnia corocznym Dniem Sportu, Sprawności Fizycznej i Zdrowego Trybu Życia w resorcie obrony narodowej. Właśnie z tej okazji reprezentanci polskiej Policji w piłce nożnej pojawili się na obiekcie sportowym Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola” przy ul. Myśliwieckiej 9. Nasi zawodnicy, prowadzeni przez selekcjonera Andrzeja Kuczyńskiego z Komendy Głównej Policji, pojawili się przed godziną 14.00 na piłkarskiej murawie. Pojedynek, który elektryzował wielu widzów, rozpoczął się od uroczystego otwarcia, gdzie głos zabrał reprezentujący całą policyjną formację Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Podczas takiego wydarzenia nie mogło zabraknąć wybitnego selekcjonera Andrzeja Strejlaua, który często uczestniczy w sportowych zmaganiach mundurowych. Żołnierze przed meczem z policyjnymi zawodnikami oczekiwali wsparcia z powietrza… i właśnie takie wsparcie otrzymali tuż przed pierwszym gwizdkiem. Na murawie zameldowali się bowiem żołnierze z Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego.

Sport w mundurowych służbach odgrywa bardzo ważną rolę. Pozwala on utrzymać sprawność fizyczną potrzebną do wykonywania codziennych obowiązków, kształtuje charakter, pozwala przełamywać własne bariery i ograniczenia. Wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia oraz konsekwencji w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. To właśnie kształtowane przez lata sportowe fundamenty dają o sobie znać, kiedy podczas trudnych sytuacji trzeba podejmować szybkie, konkretne decyzje w sytuacjach stresowych. Wszystkie te słowa zawodnicy postanowili potwierdzić na boisku.

Kiedy wszystkie formalności mieliśmy już za sobą, mogliśmy rozpocząć spotkanie pomiędzy drużynami polskiej Policji i Wojska Polskiego, które komentował były piłkarz i reprezentant naszego kraju - Wojciech Kowalczyk. Pomimo że mecz miał charakter towarzyski, to na boisku nie zabrakło emocji i twardej gry z obu stron. Początek meczu należał do policjantów, którzy wyszli na prowadzenie, jednak żołnierze potrafili odpowiedzieć jeszcze przed przerwą. W drugiej części meczu kontrolę nad spotkaniem przejęli zawodnicy Wojska Polskiego i to oni byli bliżsi wygrania, jednak znakomicie w bramce spisywał się bramkarz „granatowych”, który między słupkami stanowił mur niemalże nie do pokonania. Z minuty na minutę policjanci odczuwali brak kilku zawodników, którzy nie mogli pojawić się na murawie. Gdy wydawać się mogło, że to wojskowi są bliscy zwycięstwa, wtedy w dogodnej sytuacji znalazł się zawodnik Policji, który mógł zamknąć wynik tej emocjonującej rywalizacji. Po regulaminowym czasie gry na tablicy wyników widniał wynik remisowy. O rozstrzygnięciu tego spotkania zadecydowały dopiero rzuty karne, które lepiej egzekwowali żołnierze. Warto zaznaczyć, że do pierwszej „jedenastki” podszedł Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Krzysztof Kozieł. Chociaż sportową batalię obserwował zza boiska, to nie przeszkodziło mu to, by piłka znalazła się w siatce po jego uderzeniu. Policjanci mogli zwyciężyć, jednak w decydującym strzale pomylił się nasz zawodnik, dając przysłowiowy tlen wojskowym, którzy po nastawieniu celownika mogli cieszyć się ze zwycięstwa.

(BKS KGP)