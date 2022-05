Na czarny rynek nie trafi blisko 14 kg narkotyków Data publikacji 05.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczna praca policjantów ze Szczecinka spowodowała, że tym razem na czarny rynek nie trafi blisko 14 kilogramów narkotyków. Policjanci w trakcie przeszukania jednego ze szczecineckich mieszkań znaleźli i zabezpieczyli marihuanę oraz haszysz. Ich 25-letni właściciel usłyszał już zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Z uwagi na fakt, że mężczyzna działał w warunkach recydywy za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 18 lat pozbawienia wolności.

Szczecineccy policjanci na bieżąco monitorują stan bezpieczeństwa w mieście oraz analizują wszelkie sygnały dotyczące przestępczości narkotykowej na terenie powiatu. Niemalże każdego dnia funkcjonariusze walczą z nielegalnym procederem narkotykowym. Ich codzienna praca pozwala na sukcesywne eliminowanie z czarnego rynku narkotyków a osoby odpowiedzialne za ten przestępczy proceder postawić przed oblicze wymiaru sprawiedliwości.

W minionym tygodniu funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku weszli w posiadanie informacji dotyczącej 25-latka ze Szczecinka, który mógł posiadać środki odurzające. W trakcie weryfikacji posiadanych informacji policjanci udali się pod wskazany adres, gdzie na jednej z ulic w Szczecinku zauważyli mężczyznę, który na widok policjantów nerwowo coś odrzucił. Mundurowi natychmiast zainteresowali się nie tylko odrzuconym przedmiotem ale również jego właścicielem. Szybko okazało się, że było to 20 gramów marihuany a ich właścicielem był 25-latek, któremu kryminalni chcieli złożyć wizytę. W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli prawie 9 kg marihuany i ponad 5 kg haszyszu.

25-letni mieszkaniec Szczecinka został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków. Z uwagi na fakt, że mężczyzna działał w warunkach recydywy, za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 18 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu wobec 25-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szczecinku.

(KWP w Szczecinie / mw)