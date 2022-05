Podejrzany o zabójstwo kapłana usłyszał zarzuty Data publikacji 05.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki wielomiesięcznej, żmudnej pracy procesowej i analitycznej policjantów i prokuratorów dokonano ustaleń, które pozwoliły na przedstawienie zarzutów zabójstwa 29-letniemu mężczyźnie. Jest on podejrzany o zabójstwo kapłana i 49-letniej kobiety, do którego doszło kilka miesięcy temu. Zatrzymanemu grozi dożywocie.

11.11.2021 r., wieczoram, ksiądz posługujący w jednej z parafii na terenie Siedlec, spacerując po parku miejskim został brutalnie pobity, doznając śmiertelnych, jak się okazało, obrażeń. Z ustaleń śledztwa wynikało, że sprawca z dużą siłą zadał pokrzywdzonemu trzy uderzenia narzędziem w tył głowy.

Do rozwiązania tej sprawy powołano specjalną grupę policjantów. W postępowaniu sprawdzane były wszelkie informacje oraz hipotezy śledcze, które mogły doprowadzić do zatrzymania sprawcy. Po kilku miesiącach doszło do przełomu w śledztwie w momencie, gdy śledczy zainteresowali się sprawą zabójstwa kobiety z Sokołowa Podlaskiego. Po wnikliwej analizie okoliczności tej sprawy i licznych ekspertyzach kryminalistycznych prowadzący postępowanie zgromadzili materiał pozwalający na stwierdzenie, że zabójcą księdza i kobiety jest ta sama osoba. Zgromadzone dowody pozwoliły na ogłoszenie 23-letniemu mieszkańcowi zarzutu zabójstwa kapłana. Podejrzany przebywa w areszcie tymczasowym od czasu przedstawienia zarzutów zabójstwa kobiety.

Za popełnione czyny grozi mu nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)