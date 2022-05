207 km/h na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia to zdecydowanie za szybko, dlatego do akcji ruszyli policjanci z wrocławskiej drogówki Data publikacji 05.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali do kontroli kierującego osobowym oplem, który na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 87 km/h. 51-latek poczuwał się do winy za popełnione wykroczenie, dlatego policjanci zakończyli interwencję, nakładając na niego grzywnę w drodze postępowania mandatowego w kwocie 2500 zł.

Problem kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości, jest obecny zarówno na drogach zlokalizowanych w obszarze zabudowanym, jak również na tych poza miejscowościami. Policjanci z wrocławskiej drogówki, dbając o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców stolicy Dolnego Śląska oraz powiatu wrocławskiego, każdego dnia podczas pełnionej służby reagują na wszelkie przypadki agresywnej i zbyt szybkiej jazdy, stosując wobec kierujących prawem przewidziane środki.

Tym razem funkcjonariusze ruchu drogowego patrolując Autostradową Obwodnicę Wrocławia, zauważyli kierującego osobowym oplem, który rozpędził swoje auto do 207 km/h, nie stosując się do obowiązującego w tym miejscu ograniczenia prędkości do 120 km/h. Natychmiastowa reakcja policjantów i zatrzymanie 51-letniego wrocławianina do kontroli drogowej zakończyło jego niebezpieczną jazdę.

Kierowca, który nie miał nic na swoje usprawiedliwienie i poczuwał się do winy za popełnione wykroczenie, został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł. Do jego indywidualnego konta zostało dopisanych również 10 punktów karnych.

Mając na uwadze ten i inne tego typu przypadki, funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozważną i odpowiedzialną jazdę oraz o stosowanie się do ograniczeń prędkości. Przypomnijmy, że jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, nieustannie jest właśnie nadmierna prędkość.

