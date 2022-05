Uderzenie w przestępczość narkotykową Data publikacji 05.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Tyscy kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 31-latka, który posiadał znaczne ilości narkotyków. Policjanci zabezpieczyli amfetaminę, z której można było przygotować ponad 5 tys. działek dilerskich. Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę, któremu za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

Kryminalni z Tych zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej wspólnie z policjantami Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach uderzyli w przestępczość narkotykową. Z posiadanych przez tyskich mundurowych informacji wynikało, że 31-letni mieszkaniec miasta może posiadać znaczne ilości narkotyków. Policjanci się nie mylili. Po wykonaniu czynności z pomocą policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz przewodnika wraz z psem służbowym policjanci znaleźli znaczne ilości amfetaminy, jakie zatrzymany przetrzymywał w piwnicy. Z zabezpieczonych narkotyków można było przygotować ponad 5 tysięcy dilerskich działek, a czarnorynkowa wartość amfetaminy to 250 tysięcy złotych. Ponadto policjanci zabezpieczyli ponad 22 tysiące złotych w gotówce. 31-latek usłyszał zarzut za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. W świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zatrzymanemu grozi kara do 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)