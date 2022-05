Angielscy policjanci namierzyli 34-latka z Polski dzięki czynnościom polkowickich funkcjonariuszy Data publikacji 05.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Międzynarodowa współpraca policjantów zatacza coraz szersze kręgi. W ostatnich dniach z czynności przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach skorzystali "koledzy po fachu" z Anglii, a konkretnie z Derbyshire Constabulary. Angielscy stróże prawa od czerwca 2018 roku pracują nad sprawą włamania do jednego z mieszkań na obszarze hrabstwa Derbyshire, a ślad w tej sprawie znaleźli wśród materiałów dowodowych zgromadzonych przez polkowickich śledczych.

W połowie 2021 roku polkowiccy policjanci zakończyli postępowanie przygotowawcze dotyczące kilku przypadków kradzieży kosmetyków z polkowickich drogerii. Jak ustalili funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach osobą, która stała za wspomnianymi przestępstwami był 34-letni mieszkaniec Lubina, który usłyszał dokładnie pięć zarzutów w tej sprawie, za co groziła mu kara nawet pięciu lat pozbawienia wolności. Polkowiccy policjanci nie tylko udowodnili lubinianinowi wspomniane czyny, ale znając przestępczą działalność podejrzanego, wykonali z jego udziałem poniekąd "na przyszłość" inne czynności, w tym m.in. pobrali próbki DNA.

Trzy lata wcześniej, a dokładnie 20 czerwca 2018 roku policjanci z Derby w Anglii odnotowali włamanie do jednego z mieszkań na terenie hrabstwa Derbyshire. Sprawa pozostawała w martwym punkcie, aż dotąd. Okazało się, że materiał biologiczny zabezpieczony przez angielskich funkcjonariuszy jest zgodny z tym, który został pobrany przez polkowickich policjantów od 34-latka z Lubina podczas prowadzonego postępowania przygotowawczego w sprawach kradzieży kosmetyków z polkowickich drogerii.

Funkcjonariusze z Derby, choć nadal prowadzą czynności w swojej sprawie, to ustalenie miejsca pobytu 34-latka dzięki pomocy z policjantów z Polski nie będzie stanowiło dla nich problemu. Lubinianin za przestępstwa przeciwko mieniu odsiaduje wyrok pozbawienia wolności i co najmniej do stycznia 2024 roku jego stałym adresem będzie ulica Kleczkowska we Wrocławiu przy, której znajduje się zakład karny.

(KWP we Wrocławiu / kp)