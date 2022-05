Rozsądek pieszej uchronił ją przed skutkami lekkomyślności kierującej Data publikacji 06.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W dobie powszechności różnego rodzaju kamer kierowcy powinni być świadomi, że każde spowodowanie przez nich zagrożenia w ruchu drogowym nie ujdzie im na sucho. Przekonała się o tym kierująca, której lekkomyślne i groźne zachowanie zarejestrował ostródzki policjant w czasie wolnym od służby. Funkcjonariusz jadąc prywatnym samochodem, na jednej z ulic Ostródy zarejestrował wykroczenie, które mogło skończyć się tragedią. Dzięki rozsądkowi pieszej skończyło się tylko wysokim mandatem.

W czwartek (05.05.2022 r.) na jednej z ulic Ostródy, policjant w czasie wolnym od służby jechał samochodem do domu. W swoim aucie miał zainstalowany wideorejestrator i za jego pomocą zarejestrował rażące wykroczenie w ruchu drogowym. Doszło do tego, gdy zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić pieszą. Niestety kierująca autem jadącym z naprzeciwka zignorowała ten fakt i nawet nie zwolniła dojeżdżając do pasów. Tylko centymetry i opanowanie kobiety przechodzącej przez przejście spowodowały, że nie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Tym razem popełnienie tak rażącego wykroczenia w ruchu drogowym nie uszło kierującej na sucho. Ostródzcy policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili dane kierowcy, którym okazała się 28-latka. Została ona ukarana mandatem karnym w wysokości 1500 złotych i 10 punkami karnymi.

Poniższy film przedstawia nagranie z wideorejestratora, na którym widać moment, gdy piesza na przejściu dla pieszych zatrzymała się przed nadjeżdżającym z przeciwka autem, które przejechało przez przejście bez zatrzymywania się.

Film Nagranie z wideorejestratora Opis filmu: Nagranie z wideorejestratora, na którym widać moment, gdy piesza na przejściu dla pieszych, która zatrzymała się przed nadjeżdżającym autem.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Natomiast pieszy wchodzący na jezdnię i wchodzący na przejście jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a w trakcie przechodzenia przez przejście nie może korzystać z różnych urządzeń (na przykład telefonu) w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni.

(mp/tm)