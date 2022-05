Policjanci zatrzymali nożownika, który zaatakował 12-latkę Data publikacji 06.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Prewencji bielskiej komendy zatrzymali 41-latka podejrzewanego o zaatakowanie nożem 12-letniej dziewczynki. Do napaści doszło wczoraj przed wejściem do budynku szkoły podstawowej przy ulicy Grota-Roweckiego. Dziecko odniosło poważne obrażenia. Sprawca zbiegł, jednak dzięki informacjom przekazanym przez świadków, chwilę później został zatrzymany. Na miejscu pracowali śledczy i policyjni technicy.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 13.00 przed wejściem do budynku szkoły podstawowej przy ulicy Grota-Roweckiego. 41-letni mieszkaniec Bielska-Białej, z nieustalonych dotychczas powodów, zaatakował 12-letnią dziewczynkę, zadając jej kilka ciosów nożem. Uczennica, z obrażeniami zagrażającymi jej życiu, została przetransportowana do szpitala. Mężczyzna bezpośrednio po zdarzeniu zbiegł, jednak chwilę późnej został zatrzymany przez policjantów. Na miejscu pracowali kryminalni oraz policyjni technicy. Śledczy ustalają dokładny przebieg i okoliczności samego zdarzenia, jak również motywy, jakimi kierował się sprawca.

(KWP w Katowicach / kp)