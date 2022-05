Psi nos doprowadził do sprawcy usiłowania zabójstwa Data publikacji 06.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Do mężczyzny, który pobił i zranił nożem 49-letniego mieszkańca Siedlec, doprowadził policyjny pies. 30-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

2 maja br. około 20.00, oficer dyżurny siedleckiej komendy został powiadomiony o leżącym na ulicy mężczyźnie, posiadającym widoczne obrażenia ciała. Dyżurny natychmiast skierował tam patrol. Policjanci udzielili przedmedycznej pomocy nieprzytomnemu, zakrwawionemu mężczyźnie i wezwali karetkę pogotowia, która przewiozła rannego do szpitala, gdzie poddano go operacji ratującej życie. Na miejsce zdarzenia skierowano również przewodnika asp. Mariusza Misiaka z psem służbowym. Owczarek niemiecki Ogi podjął trop i po przejściu kilkudziesięciu metrów pomiędzy blokami mieszkalnymi doprowadził do leżącego na ziemi noża ze śladami krwi. Następnie czworonożny funkcjonariusz skierował się do budynków mieszkalnych i doprowadził do drzwi jednej z klatek schodowych. Tam policjanci w jednym z mieszkań zatrzymali 30-latka, który, jak się okazało, był sprawcą napaści. Sprawca, prawdopodobnie podczas ucieczki z miejsca zdarzenia doznał złamania nogi. Policjanci wezwali pomoc medyczną i został on przewieziony do szpitala.

Wczoraj zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, karą 25 lat więzienia, albo dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Siedlcach zdecydował o tymczasowym jego aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

(KWP w Radomiu / mw)