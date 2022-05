Ponad 30 kg narkotyków, 3 osoby aresztowane Data publikacji 06.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrostycznych z Radomia i Warszawy na terenie powiatu łukowskiego i podwarszawskich miejscowości zatrzymali kilkuosobową grupę zajmującą się handlem narkotykami. Ujawniono 36,5 kg narkotyków oraz ponad 4 tysiące tabletek psychotropowych. Trzy osoby zostały aresztowane.

Siedleccy kryminalni od kilku miesięcy rozpracowywali grupę przestępczą, która z obrotu hurtowymi ilościami narkotyków uczyniła stałe źródło dochodu. Przestępcy byli mieszkańcami powiatu łukowskiego oraz podwarszawskich miejscowości. Kilka dni temu jednocześnie do mieszkań wszystkich członków grupy wkroczyli policjanci. Zatrzymano 6 osób. Ujawniono 36,5 kg narkotyków: amfetaminy, mefedronu, marihuany, kokainy, haszyszu oraz ponad 4 tysiące tabletek psychotropowych. Wartość rynkowa zabezpieczonych narkotyków wynosi ok. 1 miliona i 250 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono ok. 80 tysięcy złotych, 1550 Euro, dwa luksusowe zegarki o wartości 60 tys. zł, a także samochód osobowy Porsche Cayenne.

Po przedstawieniu zarzutów sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Siedlcach z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec handlarzy narkotyków. Sąd zdecydował o pozostawieniu w areszcie trzech mężczyzn.

(KWP w Radomiu / mw)