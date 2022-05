Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w powiecie ząbkowickim. Policjanci byli pierwsi na miejscu wypadku i wyciągnęli starszą kobietę spod gruzu Data publikacji 06.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj tuż przed godziną 7 rano doszło do wybuchu gazu w domku jednorodzinnym w powiecie ząbkowickim. W wyniku tego wypadku ucierpiały 4 osoby, w tym najciężej najstarsza mieszkanka. Na miejsce jako pierwsi dotarli policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego, którzy wyciągnęli seniorkę spod gruzu. Pogotowiem lotniczym została zabrana do szpitala. Grupa Dochodzeniowo-Śledcza cały czas pracuje na miejscu, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Dzisiaj tuż przed godziną 7 rano doszło do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Ożary, w powiecie ząbkowickim. Niestety większość budynku została zawalona. Na miejscu jako pierwsi pojawili się policjanci z Kamieńca Ząbkowickiego, którzy od razu zauważyli starszą kobietę leżącą pod gruzami. Niezwłocznie udzielili jej pomocy, wyciągnęli spod zawalonego domu.



Seniorka z bardzo ciężkimi obrażeniami została zabrana Pogotowiem Lotniczym do szpitala. Ucierpieli też trzej inni mieszkańcy domu, ale ci zostali zaopatrzeni medycznie na miejscu. Jeden z nich trafił do szpitala na dalszą diagnozę.

W tej chwili trwają cały czas na miejscu wypadku czynności Grupy Dochodzeniowo-Śledczej z KPP w Ząbkowicach Śląskich, Straży Pożarnej i innych służb. Zbierany jest rzetelny materiał dowodowy, by poznać okoliczności całego zdarzenia.



Niestety dotarła do nas przed chwilą smutna wiadomość. Uratowana przez policjantów 80-latka wyciągnięta spod gruzów, w wyniku poniesionych obrażeń w tym zdarzeniu, zmarła w szpitalu.



