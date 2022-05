Policjanci apelują - zapewnij dziecku odpowiednią opiekę Data publikacji 06.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnich dniach, dwie mieszkanki powiatu oświęcimskiego przeżyły ogromny stres związany z obawą o życie i zdrowie swoich dzieci. Obydwa zdarzenia zakończyły się szczęśliwie i powinny stać się przestrogą dla innych rodziców.

W poniedziałek, 02.05.2022 r., tuż przed godziną 21.00, mieszkanka osiedla Zasole w Oświęcimiu, przebywająca razem z córką na boisku sportowym, zainteresowała się losem kilkuletniego chłopca, który pomimo późnej pory przebywał sam na boisku. Razem z córką zaczęły wypytywać malucha gdzie mieszka jednakże ten nie potrafił podać swojego adresu, ani też wskazać bloku w którym mieszka. W związku z tym kobieta powiadomiła operatora numeru alarmowego 112. Na miejsce niezwłocznie udał się jeden z patroli Policji. W trakcie kiedy policjanci rozmawiali ze zgłaszającą oraz maluchem na boisku zjawiła się roztrzęsiona matka chłopca. 30-latka przekazała, że jej 6-letni syn bawił się przed blokiem ze starszym o cztery lata bratem. W chwili gdy zauważyła, że 10-latek bawi się w swoim pokoju sam, rozpoczęła poszukiwania młodszego syna. Policjanci przekazali dziecko matce, którą pouczyli o potrzebie zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku, które nie ukończyło 7 lat. Na podziękowania za prawidłową reakcję zasługują pani Monika oraz jej córka. Jako jedyne zainteresowały się losem małego dziecka pozostającego bez opieki poza domem.

Z kolei w środę, 04.05.2022 r., o godzinie 13.00, o zaginięciu dwójki dzieci w wieku 4 i 11 lat powiadomiła mieszkanka gminy Oświęcim. Z informacji kobiety wynikało, że dzieci wyszły na krótki spacer z którego nie wróciły. Informacja o poszukiwaniu dzieci oraz ich rysopisy natychmiast zostały przekazane wszystkim patrolom. Kilka radiowozów natychmiast pojechało pod wskazany adres. Na miejscu funkcjonariusze zastali zgłaszającą, 4-letnią dziewczynkę oraz jej starszego brata. Matka oświadczyła, że dzieci właśnie wróciły.

Policjanci apelują do rodziców o zapewnienie odpowiedniej opieki dzieciom. Policjanci przypominają, że zgodnie z kodeksem wykroczeń rodzic lub opiekun, który mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do jego przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Kodeks karny za stworzenie zagrożenia dla małoletniego przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 dla sprawcy, na którym ciążył obowiązek opieki nad małoletnim.

Rodzice powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń czyhających na ich dzieci. Powinni przestrzec swoje pociechy przed zabawami w miejscach niebezpiecznych, przed kontaktem z osobami obcymi, a także nauczyć je prawidłowego zachowania w różnych sytuacjach.

Poniżej link do filmu pt. „Naucz MNIE, kiedy mówić NIE”. Film nagrany został podczas eksperymentu przeprowadzonego przez śląskich policjantów. Ukazuje prawdziwe reakcje dzieci na kontakt z osobą obcą oraz fakt, że nie zawsze rodzice siedzący w pobliżu zwracają uwagę na swoje dzieci.

Link do filmu pt. „Naucz MNIE, kiedy mówić NIE”

(KWP w Krakowie / mw)