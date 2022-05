Rusza budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Sędziszowie. Dziś wbito pierwszą łopatę Data publikacji 06.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpoczęła się budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Sędziszowie. To inwestycja, na którą czekano od wielu lat. Obiekt zostanie wzniesiony na działce przy ul. Dworcowej. W uroczystości rozpoczęcia budowy udział wzięli Poseł na Sejm RP i Wiceminister Sportu i Turystyki Anna Krupka, Poseł na Sejm RP Agata Wojtaszek, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, Wicedziekan dekanatu Sędziszowskiego ks. Edward Giemza, Starosta Jędrzejowski Paweł Faryna, Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów Wacław Szarek, Przewodniczący Rady Gminy Adam Mysiaka, Sekretarz UG Sędziszów Małgorzata Muzoł, Skarbnik UG Sędziszów Aneta Gryc oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie oraz Komisariatu Policji w Sędziszowie.

Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Sędziszowie to dla nas priorytetowa inwestycja. Wyczekiwana od wielu lat by znacznie poprawić warunki pracy sędziszowskich mundurowych. W swoim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta podkreślał, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców. Wskazał, że policjanci powinni być blisko lokalnej społeczności, a co za tym idzie, znać społeczeństwo i pomagać w rozwiązywaniu ich problemów. Również mieszkańcy powinni mieć zapewniony komfort w możliwościach kontaktu z funkcjonariuszami, którzy są po to by służyć.

Nowy obiekt zostanie wybudowany na działce przekazanej przez władze Sędziszowa. Będzie mieścił się przy na ul. Dworcowej, obejmuje swoim zasięgiem teren dwóch gmin powiatu sędziszowskiego (gminę Słupia i gminę Wodzisław).

W nowym obiekcie pracować będą funkcjonariusze i pracownicy stanowiący aktualną załogę komisariatu. W nowym budynku pracować będzie ponad 20 osób. Na działce powstanie też budynek garażowy oraz parking. Nowy budynek Komisariatu Policji w Sędziszowie to infrastruktura, która znacząco wpłynie na warunki i komfort policjantów i pracowników cywilnych, ale przede wszystkim przełoży się na jakość obsługi interesantów

Wartość inwestycji przekracza 7 milionów złotych.

Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na grudzień 2023 roku.

Opr. PM

Źródło: KPP w Jędrzejowie