Zlikwidowany magazyn narkotyków w Celestynowie

Blisko 82 kilogramy amfetaminy o wartości ponad 3 milionów złotych, a także 50 sztuk amunicji zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Olsztynie. Podczas realizacji, jaka miała miejsce w Celestynowie powiat otwocki został zatrzymany 48-letni mężczyzna, który w Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie usłyszał zarzuty za przygotowanie do wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz nielegalne posiadanie amunicji. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.