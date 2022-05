Grudziądzcy policjanci otrzymali podziękowania Data publikacji 09.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj „Chciałabym pogratulować grudziądzkiej komendzie policji takich empatycznych i wrażliwych policjantów” – między innymi takie słowa przeczytał w wiadomości email komendant grudziądzkich policjantów.

Komendant Miejski Policji w Grudziądzu insp. Tomasz Lubiejewski otrzymał podziękowania od kobiety, która 2 maja potrzebowała pomocy. W tym dniu kobieta przyjechała do grudziądzkiego szpitala gdzie wcześniej zabrano jej męża. Jak pisze była w ogromnym stresie i zdenerwowaniu. W tym samym miejscu znajdowali się policjanci Wydziału Ruchu Drogowego sierż. sztab. Adam Szymański i st. sierż. Adam Stryjewski, którzy zajmowali się nieprawidłowo zaparkowanym pojazdem. Jak się okazało pojazd ten należał do tej kobiety. W roztargnieniu doszło do nieprawidłowego zabezpieczenia auta, w następstwie czego stoczyło się kilkanaście metrów i oparło o wysoki krawężnik. Policjanci pomogli odpowiednio zaparkować i zabezpieczyć samochód. W krótkiej rozmowie spowodowali, że kobieta się uspokoiła. Autorka wiadomości wyraziła swoją wdzięczność i zaznaczyła, że „funkcjonariusze wykazali się wysoką kulturą osobistą zachowując przy tym swój profesjonalizm”.

(KWP w Bydgoszczy / kp)