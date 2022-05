Perfumy, buty i galanteria markowych firm – zamknięto magazyny z podrabianymi produktami Data publikacji 09.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z łobeskimi policjantami zamknęła dwa magazyny z podrabianymi produktami. Wartość zabezpieczonych towarów wynosi prawie 1,2 mln zł. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej tego rodzaju praktyki mogą być uznane za przestępstwo karane nawet pozbawieniem wolności do 5 lat.

Funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie zamknęli dwa magazyny z podrabianymi produktami znanych marek. Magazyny znajdowały się w wiosce powiatu łobeskiego. Funkcjonariusze znaleźli w nich ogromne ilości podrabianych perfum, butów i galanterii skórzanej topowych marek.

Podczas przeszukania ujawniono i zabezpieczono podrobione towary różnych marek:

408 par butów sportowych,

358 szt. pasków do spodni,

146 szt. zegarków,

31.359 szt. perfum,

20 opakowań do perfum.

Zabezpieczono też telefon komórkowy odręczne zapiski.

Podrabiane produkty niestety cieszą się dużą popularnością wśród nabywców. To z kolei stwarza doskonałą okazję oszustów, by wzbogacić się kosztem znanej marki. Ochronę interesów producentów oryginalnych towarów dają przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej. Jednym z zadań Krajowej Administracji Skarbowej jest ujawnianie podrabianych produktów.

Odpowiedzialność karną za sprzedaż podróbek ponoszą nie tylko ci, co je podrabiają, ale też sprzedawcy/pośrednicy. Za sprzedaż podróbek grozi nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale i karna. Odpowiedzialność karna za sprzedaż podróbek w stosunku do wszystkich tych osób wiąże się z karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Surowsze kary przewidziano dla osób, które z takiego przestępstwa uczyniły sobie stałe źródło dochodu albo popełniły je w odniesieniu do towaru o znacznej wartości. Wówczas grozi im kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. Dotyczy tylko umyślnego popełnienia czynu.

Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Łobzie.

(KWP w Szczecinie / sc)