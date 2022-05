Dzielnicowi pomogli mężczyźnie, który dostał ataku epilepsji Data publikacji 09.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj We właściwym miejscu i czasie byli dzielnicowi z Płocka. Policjanci podczas służby zauważyli, jak mężczyzna siedzący za kierownicą osobówki uderza w zaparkowany pojazd, po czym nagle dostaje silnych drgawek. Mundurowi zainterweniowali błyskawicznie. Mężczyźnie, który dostał ataku epilepsji udzielili pomocy i wezwali na miejsce pogotowie. Po interwencji mundurowych, płocczanin bezpiecznie przetransportowany został do szpitala

W piątkowe popołudnie (6.05.2022) na jednej z płockich ulic dzielnicowi zauważyli jak kierowca bmw podczas cofania uderzył w zaparkowany pojazd. Nagle siedzący za kierownicą mężczyzna dostał silnych drgawek, uderzając głową o kierownicę. Bez chwili wahania policjanci podbiegli do pojazdu, otworzyli drzwi i przystąpili do udzielenia pierwszej pomocy kierowcy. Dzielnicowy posiadający specjalistyczne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wiedział doskonale jak pomóc mężczyźnie, który dostał silnego ataku epilepsji. Początkowo z kierowcą nie było żadnego kontaktu, jednak w tracie udzielania pomocy zaczął on odzyskiwać świadomość.

Mundurowi na miejsce wezwali pogotowie. Po jej przyjeździe dzielnicowi pomogli załodze karetki pogotowia przenieść mężczyznę do ambulansu. Płocczanin bezpiecznie przetransportowany został do szpitala.

(KWP zs. w Radomiu / kp