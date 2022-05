Chciał wyrwać torebkę kobiecie i uderzył ją w twarz. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu Data publikacji 09.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w centrum miasta napadł na kobietę i chciał wyrwać jej torebkę. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. 35-latek był wcześniej wielokrotnie notowany i karany za podobne przestępstwa, został już aresztowany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na 3 miesiące.

W miniony piątek (6 maja) około godziny 6, w centrum Zielonej Góry do idącej kobiety podbiegł z tyłu mężczyzna i próbował jej wyrwać torebkę. Kobieta broniła swojej własności, pomimo tego, że mężczyzna kilkukrotnie ją uderzył i kopnął. W końcu poprosiła, żeby nie zabierał jej torebki i aby go przekonać oddała mu pieniądze – 100 złotych. Mężczyzna oddał jej torebkę, a kobieta natychmiast uciekła.

Jak się później okazało, 59-letnia kobieta została napadnięta w drodze do pracy. Na miejscu opowiedziała o incydencie koleżance, a ta powiadomiła Policję. Funkcjonariusze ustalili, że nieznany mężczyzna zauważył kobietę, gdy wychodził z jednego ze sklepów spożywczych w centrum miasta. Szedł za nią kilkadziesiąt metrów, a gdy upewnił się, że nie ma nikogo w pobliżu, próbował wyrwać kobiecie torebkę. Cały incydent został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu.

Po obejrzeniu nagrania policjanci od razu wytypowali mężczyznę odpowiedzialnego za te zdarzenie. Okazało się, że to 35-letni mężczyzna, doskonale znany policjantom i wcześniej wielokrotnie notowany i karany za podobne przestępstwa. Od razu ruszyły poszukiwania. 35-latka zauważył w centrum Zielonej Góry policjant służby patrolowej, który tego dnia miał wolne, ale wiedział, że mężczyzna jest poszukiwany. Funkcjonariusz od razu powiadomił dyżurnego i po chwili 35-latek został zatrzymany przez policjantów.

Mężczyzna przyznał się do usiłowania rozboju, ale nie do tego, że uderzył 59-latkę. Nie wiedział, że policjanci dysponują nagraniem całego zdarzenia. 35-latek usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i rozboju, za co według kodeksu karnego grozi kara od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności, natomiast mężczyzna odpowiada w warunkach multirecydywy, ponieważ był już wcześniej karany za podobne przestępstwa i odbywał za nie kary pozbawienia wolności. Teraz grozi mu nawet do 18 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze, decyzją Sądu Rejonowego mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

