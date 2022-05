Oferując atrakcyjny cenowo towar oszukali ponad 150 internautów

169 zarzutów usłyszeli dwaj mężczyźni w wieku 19- i 22-lat, którzy od grudnia 2020 roku do marca 2021 roku dokonywali oszustw w Internecie. Do sprzedaży oferowali głównie części samochodowe, zabawki i gry. Deklarowany przez nich towar nie trafiał jednak do klientów. W ten sposób oszukali ponad 150 osób na ponad 50 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwa grozi do 8 lat pozbawienia wolności.