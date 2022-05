Właściwa reakcja przechodnia + skuteczna resuscytacja policjantów = ocalone młode życie Data publikacji 09.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdyby nie właściwa reakcja przechodnia i błyskawiczne działanie policjantów, ta historia mogła mieć tragiczny finał. Jednak troska przypadkowej osoby połączona z szybką i skuteczną akcją górowskich policjantów przyczyniły się do uratowania kolejnego życia. Pamiętajmy, czasem wystarczy tak niewiele - kilkadziesiąt sekund poświęconych na wybranie numeru alarmowego i przekazanie informacji - aby mieć swój udział w ocaleniu ludzkiego życia lub zdrowia!

Specjalistycznym ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego zajmują się medycy, jednak każdy z nas może przyczynić się do tego, aby ta fachowa pomoc mogła zostać udzielona. Edukacja w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej prowadzona jest od najmłodszych lat, nawet wśród przedszkolaków, aby każdy człowiek, nie tylko dorośli, nie miał obaw przed pomaganiem. Pamiętajmy, że już zaalarmowanie o sytuacji zagrażającej czyjemuś życiu jest właściwą reakcją. Jeśli osoba potrzebująca pomocy otrzyma opiekę w postaci podstawowych czynności przedmedycznych, zwiększa to jej szanse na powrót do zdrowia.



Tak było w przypadku 18-latka z powiatu górowskiego. Leżącym na przystanku autobusowym w jednej z okolicznych wsi na terenie powiatu górowskiego młodym człowiekiem, zainteresował się przechodzący tamtędy mieszkaniec, przekazując taką informację około godziny 17.00 Dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Górze. Zgłoszenia, z których wynika, że czyjeś życie jest zagrożone, zawsze traktowane są priorytetowo, dlatego również w tym przypadku niezwłocznie skierowano patrol, aby pomóc.



Na miejscu zgłoszenia, na ławce leżał nieprzytomny 18-latek. Policjanci sprawdzili jego funkcje życiowe, które wówczas były wyczuwalne i wezwali Zespół Pogotowia Ratunkowego. W czasie oczekiwania na przyjazd medyków policjanci nieustannie monitorowali stan młodego mężczyzny, który po chwili przestał oddychać, a jego tętno przestało być wyczuwalne.



Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniową. Po kilku minutach tych czynności funkcje życiowe młodzieńca zostały przywrócone. Po tym czasie na miejscu pojawił się Zespół Pogotowia Ratunkowego, który przejął 18-latka i przetransportował do szpitala w Lesznie.



Dzięki właściwej reakcji przechodnia i profesjonalniej pomocy górowskich policjantów życie 18-latka zostało ocalone. Nie bójmy się reagować i pomagać!



