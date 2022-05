Zatrzymali diagnostę przeprowadzającego badania techniczne opryskiwaczy Data publikacji 10.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty prowadzi śledztwo w sprawie mającego miejsce w okresie od kwietnia 2014 roku do maja 2018 roku poświadczenia nieprawdy podczas wykonywania okresowych badań sprawności technicznej sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin. Sprawcą jest uprawniony diagnosta aparatów opryskowych, który działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na terenie prawie całego województwa łódzkiego. Śledztwo zostało wszczęte 22 stycznia 2021 roku.

W toku postępowania wykonano szereg czynności, które potwierdziły przestępczy proceder. Policjanci ustalili dane rolników, którym zatrzymany przeprowadzał badanie sprawności technicznej opryskiwaczy. Przesłuchano w charakterze świadków ponad 760 właścicieli sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin. Funkcjonariusze zabezpieczyli też od rolników protokoły badań technicznych opryskiwaczy. Część osób potwierdziła, że zatrzymany przez policjantów diagnosta dokonywał wpisu o pozytywnym wyniku okresowego badania wskazanego opryskiwacza, choć w rzeczywistości wcale badań nie przeprowadzał. Uzyskiwał z tego tytułu kwotę od 80 do 120 złotych.

5 maja 2022 roku kilka minut po godzinie 6.00 policjanci zatrzymali 31-letniego mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty obejmujące kilkadziesiąt czynów. Jeszcze tego samego dnia Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia aresztował go na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Policjanci zdając sobie sprawę, że przypadków obejmujących ten proceder może być znacznie więcej dlatego apelują o zgłaszanie ich do Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi. Jednocześnie przypominają o tzw. klauzuli niekaralności. Zgodnie z przepisami prawa jeżeli korzyść majątkowa lub osobista została przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, za nim organ ten o nim się dowiedział może uniknąć odpowiedzialności karnej.

(KWP w Łodzi / mw)