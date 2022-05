NIEBEZPIECZNY #FAKENEWS Data publikacji 10.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostatnio w mediach społecznościowych pojawiła się fałszywa informacja dotycząca uchodźców. Kłamliwy wpis miał sugerować, że w Kostrzynie nad Odrą dwóch obywateli Ukrainy miało próbować zgwałcić dwóch małych chłopców. Lubuska Policja stanowczo dementuje, że do takiego zdarzenia miało dojść. Tego rodzaju #FAKENEWSY w obecnej sytuacji są wykorzystywane do siania strachu i wywołania niepokoju społecznego.

Lubuska Policja stanowczo dementuje informację, która pojawiła się w sieci. Kłamliwy wpis miał informować o usiłowaniu zgwałcenia dwóch małych chłopców przez obywateli Ukrainy w Kostrzynie n/O. Mimo, że nie mieliśmy informacji i sygnałów w tej sprawie, to policjanci dokładnie sprawdzili czy do takiego zdarzenia doszło. Taka sytuacja nie miała jednak miejsca.

Fałszywa informacja, która nie odzwierciedla opisywanych zdarzeń, ma zawsze konkretny cel — wywołać strach i niepokój społeczny. Spowodować zmianę postawy i wzbudzić negatywne postrzeganie konkretnych osób, grup społecznych, czy też narodów. Nie wierzmy takim przekazom i zawsze weryfikujmy ich treść, bo często NIE SĄ PRAWDZIWE. Są to współczesne metody działania, które określone grupy osób wykorzystują niejednokrotnie do siania niepokoju społecznego. Przykładem tego typu działań mogą być rzekome ataki uchodźców na dzieci. To wszystko jest KŁAMSTWEM.

Przydatne strony i artykuły:

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Weilkopolskim