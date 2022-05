UWAGA! Czy na pewno robisz wszystko, by czuć się bezpieczną korzystając z przejazdów na aplikacje? Data publikacji 10.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nie od dzisiaj wiadomo, że rozmawiać o bezpieczeństwa zawsze warto…. Czy jednak zawsze mamy taką pewność, że zrobiliśmy wszystko, abyśmy sami lub bliskie nam osoby wróciły bezpiecznie do domu?

Pamiętajmy, że poruszając się samotnie, zarówno pieszo jak i korzystając ze środków komunikacji, w szczególności w porze wieczorowo - nocnej, możemy stać się potencjalną ofiarą przestępstwa.

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przypomina o kilku zasadach bezpiecznego zachowania, o których warto pamiętać na co dzień. Dobry nastrój, do którego skłania coraz lepsza pogoda może spowodować, że wracając z wieczornych spotkań u znajomych, bądź z lokalu rozrywkowego zapominamy, że nasze własne bezpieczeństwo lub naszych najbliższych może być zagrożone.

Usługi, do których mamy dostęp np. za pośrednictwem oficjalnych aplikacji w naszym telefonie, z uwagi na ich popularność i ogólną dostępność powodują, że nasze poczucie bezpieczeństwa wzrasta i może uśpić naszą czujność. Dlatego też korzystając np. z płatnych przejazdów taksówką „na aplikację” pamiętaj:

jeżeli jest to możliwe, podróżuj w grupie,

sprawdź zgodność swojego przejazdu z danymi z aplikacji, tj. markę i numer rejestracyjny pojazdu, a w przypadku braku tej zgodności – zrezygnuj z przejazdu,

bądź w kontakcie z bliską osobą, w trakcie przejazdu i po jego zakończeniu,

udostępnij bliskiej osobie trasę swojego przejazdu,

dobrą praktyką może być ustalenie z bliską osobą „hasła bezpieczeństwa” w przypadku bezpośredniego zagrożenia Twojego życia lub zdrowia. Jeśli czujesz, że grozi Ci niebezpieczeństwo zadzwoń lub napisz wiadomość sms, używając tego hasła,

jeśli czujesz zagrożenie, zadzwoń pod numer alarmowy 112 – powiedz, gdzie jesteś i co się stało.

Nie obwiniaj się za zaistniałą sytuację. Winny jest sprawca!

Pamiętaj, w jednostce Policji możesz zgłosić każdy rodzaj przestępstwa.

(Biuro Prewencji KGP)