"Przepełnia mnie duma z pracy Naszej Policji. Dziękuję za Waszą Służbę"

Wystarczyła rozmowa wałbrzyskiej policjantki ruchu drogowego z 14-latkiem, aby zdesperowany chłopiec zszedł z dachu budynku. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu, na terenie dzielnicy Sobięcin. Dzięki działaniu wałbrzyskich funkcjonariuszy młodemu nastolatkowi nic się nie stało. Jeszcze tego samego dnia trafił on pod opiekę specjalistów. Do Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu wpłynęły podziękowania za profesjonalnie przeprowadzoną interwencję.