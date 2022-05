Sprzedają odzież, tracą pieniądze. Uwaga na fałszywe strony internetowe do płatności Data publikacji 10.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze przestrzegają przed fałszywymi linkami przenoszącymi do spreparowanych stron bankowych. Oszuści rzekomo zainteresowani kupnem odzieży na portalu internetowym wysyłają instrukcje, by odebrać przelew. W rzeczywistości przestępcy otrzymują dostęp do oszczędności.

Oszuści w każdy sposób dążą do przejęcia pieniędzy gromadzonych na rachunkach. Funkcjonariusze przyjmują zawiadomienia od osób, które dały się zmanipulować i wykonywały instrukcje przekazywane przez przestępców. Mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego zostali oszukani po tym, jak na jednym z portali chcieli sprzedać odzież. Po wystawieniu ogłoszenia skontaktował się z nimi rzekomy kupujący. Twierdził, że na e-maila sprzedającego wyśle link, w który należy kliknąć, by odebrać pieniądze za ubrania. Strony były podobne do tych bankowych. Sprzedający podali informacje, które były wymagane. Niestety trafiły one od razu do oszustów, którzy w ciągu kilku chwil zdążyli wykonać przelewy. Mieszkańcy Gorzowa w ten sposób stracili od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Po raz kolejny funkcjonariusze przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas wszelkich transakcji w Internecie. Zachęcamy także do zapoznania się ze sposobem działania poszczególnych portali. Podczas rozmowy z policjantami, niektórzy pokrzywdzeni przyznają, że nie zdawali sobie sprawy z zasad funkcjonowania płatności i myśleli że mają one wyglądać tak, jak przedstawiają to oszuści. Niestety kliknięcie w link i podanie danych niezbędnych do logowania się w banku daje przestępcom dostęp do naszych finansów. Zachowajmy szczególną ostrożność, by nie stać się ofiarą oszustów.

(KWP w Gorzowie / mw)