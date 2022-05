Akcja ratunkowa na Wiśle Data publikacji 10.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Toruńscy policyjni „wodniacy” dzięki swojej pracy na trudnych wodach Wisły, udzielili pomocy jednemu z uczestników wyścigów „Płyniemy Polsko 2022”. Na szczęście nic się nikomu nie stało, choć na zdradliwej rzece, mogło się różnie skończyć.

W zeszłą środę, 04.05.2022 r., toruńscy „wodniacy” pełnili służbę patrolową po rzece Wiśle, łodzią służbową Parker PC-25. Tego dnia policjanci otrzymali wiadomość z ogniwa wodnego Włocławek, że około godziny 10:00 z przystani Włocławek wystartuje grupa 20 skuterów, która realizując program wyścigów o nazwie „Płyniemy Polsko 2022”, będzie przemierzać Wisłę w kierunku Bydgoszczy.

Odcinek Wisły na wysokości Torunia, który zabezpieczali policjanci, grupa skuterów minęła około godziny 10:30. Już około godziny 10:40 policjanci uzyskali informację telefoniczną z WCPR oraz dyżurnego KMP w Toruniu o tym, że na wysokości Łęg Osiek jeden z uczestników spływu prawdopodobnie uległ wypadkowi. Brak było bliższych danych oraz szczegółów dotyczących dokładnego miejsca wywrotki.



Policjanci chcąc sprawnie przeprowadzić akcję ratunkową wyruszyli natychmiast, łodzią patrolową, do oddalonych o około 26 kilometrów nadbrzeży Ciechocinka, starając się jednocześnie połączyć telefonicznie z organizatorami wyścigu. Nikt jednak nie mógł im udzielić dokładnej informacji dotyczącej zdarzenia. Funkcjonariuszom udało się jedynie uzyskać numery telefonów do TEAM-u i uczestnika, który nie dotarł do Bydgoszczy, do miejsca docelowego. W trakcie poszukiwań zaginionego na Wiśle, po wielokrotnych próbach udało się połączyć z pechowym sternikiem telefonicznie. W rozmowie z nim ustalono, że nie potrzebuje on na szczęście pomocy lekarskiej, że jest zdrowy i czuje się dobrze, natomiast jego skuter wodny uległ uszkodzeniu. Prawdopodobnie podczas płynięcia z dużą prędkością skuter uderzył w przeszkodę podwodną. Na skutek tego zaczął nabierać wody i dalsza podróż była wykluczona.



Policjanci odnaleźli skuter wraz z jego sternikiem w zaroślach wodnych nabrzeży, na wysokości Ciechocinka. Na miejscu okazało się, że nie ma możliwości dojechania ani dojścia z brzegu do poszkodowanego. Z uwagi na brak innego rozwiązania policjanci zdecydowali się przymocować uszkodzony skuter do łodzi patrolowej i odholować go do przystani WOPR w Ciechocinku. Tam przekazano go załodze TEAM-u, do której dołączył sternik skutera.

Należy zaznaczyć, że policjanci pomimo trudnych warunków nawigacyjnych występujących w rejonie Wisły, w którym przyszło im realizować działania, wykazali się pomysłowością w realizacji zamocowania i holowania uszkodzonego skutera, ale także dociekliwością w zadbaniu o uzyskanie kontaktu z poszkodowanym jak i jego TEAM-em. Dzięki temu udało się ukończyć działania z oczekiwanym skutkiem.

(KWP w Bydgoszczy / mw)