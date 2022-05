Policjant w czasie wolnym zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 10.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Kcyni w czasie wolnym od służby zatrzymał 32-latka, który miał do odbycia karę 3 lat pozbawienia wolności za poważne przestępstwa. Zatrzymany ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od ubiegłego roku.

32-latek zameldowany na terenie kcyńskiej gminy miał na sumieniu włamanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków narkotycznych, za co sąd w Szubinie skazał go na 3 lata pozbawienia wolności.

Od wielu miesięcy mężczyzna ukrywał się poza granicami kraju. W miniony piątek, 06.05.2022 r., policjant z kcyńskiego komisariatu ustalił, że 32-latek może przebywać w jednym z mieszkań na terenie Wągrowca w województwie wielkopolskim..Funkcjonariusz, mimo że miał wolny dzień, postanowił pojechać pod ustalony adres i o swoich podejrzeniach powiadomić mundurowych z miejscowej komendy powiatowej.

Zanim jednak zadzwonił na numer alarmowy, zauważył wychodzącego z klatki schodowej 32-latka i bez wahania go zatrzymał. Po kilku minutach poszukiwany został przekazany patrolowi i ostatecznie doprowadzony do placówki penitencjarnej, w której spędzi najbliższe trzy lata.

(KWP w Bydgoszczy / mw)