Kiedy zagrożone jest życie liczą się sekundy Data publikacji 11.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj "Patrolowcy" z Nakła potrzebowali 3 minut aby dotrzeć do mieszkania, gdzie zgłoszono, że młody mężczyzna przestał oddychać. Policjanci przywrócili 23-latkowi funkcje życiowe i przekazali go służbom medycznym.

Zgłoszenie o tym, że w jednym z domów w gminie Nakło młody mężczyzna przestał oddychać i potrzebna jest natychmiastowa pomoc, wpłynęło do dyżurnego nakielskiej Policji z centrum powiadamiana ratunkowego we wtorek, 10 maja 2022 r. przed godziną 20.00

Ze zgłoszenia ewidentnie wynikało, że zagrożone jest życie mężczyzny, dlatego na miejsce operator skierował wszystkie służby. Jako pierwsi, zaledwie po trzech minutach, w mieszkaniu byli policjanci nakielskiej „patrolówki” sierż. Kamil Smoliński i sierż. Mateusz Duda. Leżący na łóżku 23-latek nie oddychał, dlatego mundurowi natychmiast ułożyli go na podłogę i podjęli resuscytację, która przywróciła mężczyźnie czynności życiowe.

23-latek został przekazany przybyłym na miejsce służbom medycznym, które przetransportowały go Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do jednego z bydgoskich szpitali.

Niewątpliwie dzięki szybkiemu i zdecydowanemu działaniu mundurowych, mężczyzna żyje.

(KWP w Bydgoszczy / sc)